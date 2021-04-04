ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يواصل جهوده من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني إلى أن والد هالاند ورايولا وكيل أعماله كانا قد عقدا اجتماعًا الخميس الماضي مع خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني قبل الذهاب في نفس اليوم لمقابلة مسئولي ريال مدريد.





وأكد الموقع الإسباني أن هالاند سيكون لاعبًا جديدًا في ريال مدريد خلال شهر يونيو أو يوليو المقبلين.





وألمح الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد أجروا مفاوضات جادة مع رايولا ووالد هالاند حول مستقبل الملكي.





وأفاد الموقع الإسباني بأن قادة ريال مدريد عرضوا مشروع سانتياجو برنابيو الجديد على والد هالاند خلال اللقاء الذي عُقد الخميس الماضي.





وأوضح الموقع الإسباني أن مسئولي الميرنجي عرضوا على والد هالاند العديد من النماذج للشكل الذي سيكون عليه سانتياجو برنابيو بعد التطوير ووعدوا بأن يصبح الملعب مركزًا للرياضة العالمية.





ولفت الموقع الإسباني أن مسئولي ريال مدريد أغروا والد هالاند بالنقلة التي سيحدثها سانتياجو برنابيو للنادي الملكي وأنه ملعب المستقبل بعد تطويره بأحدث التقنيات التكنولوجية.