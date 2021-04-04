عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

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الأحد 04/أبريل/2021 - 02:47 ص
الأمير حمزة بن الحسين
الأمير حمزة بن الحسين
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نشر الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، مقطع فيديو تحدث فيه عن وضعه تحت الإقامة الجبرية، وقطع الاتصالات عنه، عقب الأنباء التي تم تداولها بشأن القبض على عدد من المسؤولين بتهمة التخطيط للانقلاب على الملك عبدالله بن الحسين.

وقال الأمير حمزة في مقطع الفيديو الذي بثته قناة العربية إنه ليس جزءا من أي مؤامرة، مشددًا في الوقت نفسه على أنه تم القبض على عدد من معارفه.

وأشار الأمير إلى أن الفساد استشرى في البلاد التي تخضع لقبضة أمنية، لافتا إلى أن الفساد طال جميع الفئات في المجتمع.

كان اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأردني، قد أكد أنهم طلبوا من "ولي العهد السابق" التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وأضاف، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، كما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

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