أخر تطورات أزمة قمة السلة بين الأهلي والزمالك





وأضاف عبدالوهاب أن هذا يأتي ردا على الطعن المقدم من نادي الزمالك على العقوبات.





كما أشار عبد الوهاب إلى أن اللجنة تتكون من رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ونائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، مضيفا أن ذلك يعني تجميد العقوبة لحين انتهاء لجنة الاستماع من عملها.





وشدد مدرب الفريق على أنه أيا كان القرار النهائي يجب على اللاعبين والجهاز الفني التركيز في المباريات المقبلة، وعمل أفضل إعداد لبطولة إفريقيا.

أكد ياسر عبد الوهاب مدرب فريق كرة السلة رجال بنادي الزمالك أن اتحاد كرة السلة قرر تكوين لجنة استماع لفريقي الزمالك والأهلي في أزمة مباراة كرة السلة الأخيرة.