Advertisements

أخر تطورات أزمة قمة السلة بين الأهلي والزمالك

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
أكد ياسر عبد الوهاب مدرب فريق كرة السلة رجال بنادي الزمالك أن اتحاد كرة السلة قرر تكوين لجنة استماع لفريقي الزمالك والأهلي في أزمة مباراة كرة السلة الأخيرة.

وأضاف عبدالوهاب أن هذا يأتي ردا على الطعن المقدم من نادي الزمالك على العقوبات.

كما أشار عبد الوهاب إلى أن اللجنة تتكون من رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ونائب رئيس الاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، مضيفا أن ذلك يعني تجميد العقوبة لحين انتهاء لجنة الاستماع من عملها.

وشدد مدرب الفريق على أنه أيا كان القرار النهائي يجب على اللاعبين والجهاز الفني التركيز في المباريات المقبلة، وعمل أفضل إعداد لبطولة إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب المريخ السوداني يكشف عن رأيه فى التعادل أمام الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ ثلث ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ 38 دقيقة

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ليفربول يحسم مصير محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ 35 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

02:29 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة