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سمير كمونة: الأهلي افتقد الروح والمريخ أحرجه

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، افتقد للروح خلال مباراة المريخ السوداني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت أمس السبت، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الروح غابت عن لاعبي الأهلي خلال مباراة المريخ، لكن يحسب لهم العودة في النتيجة، على الرغم من صعوبة الموقف".

وتابع، "المريخ السوداني أحرج النادي الأهلي معظم أوقات المباراة، لكن الأحمر كان قادرًا على قلب المباراة رأسًا على عقب وتحقيق الفوز إن جاء الهدف الأول في توقيت مُبكر قليلًا ".
فيما أشار إلى أن الأهلي لا يقدم الشكل الكروي المطلوب منذ فترة، لكنه يعرف كيف يفوز.

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