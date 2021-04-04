8 نجوم مرشحين كبدلاء لهالاند في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني حددوا بعض البدلاء وذلك في حالة الفشل في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة كان قد عقد اجتماع منذ أيام مع والد هالاند ومينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي لكن النادي الكتالوني يواجه منافسة شرسة على الصفقة من ريال مدريد وعدد من الأندية الإنجليزية.









وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن هالاند لا يزال الهدف الرئيسي لميركاتو برشلونة لكن يدرك مسئولو البلوجرانا أنهم ليسوا بمفردهم في الصراع وأن الصفقة قد تتعقد إذا أصبح سعر النجم النرويجي باهظًا.









وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بروسيا دورتموند يرفض فكرة بيع هالاند ويرغب في استمراره خلال الصيف المقبل.









وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يبحث عن إنعاش خزائنه ماديًا لكن عليه تخفيض فاتورة الرواتب وبيع اللاعبين أولًا إذا أراد التعاقد مع هالاند وهذا ليس بالأمر السهل.









وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قائمة ميركاتو برشلونة في حالة فشله في التعاقد مع هالاند تضم كلا من لوكاكو ولاوتارو مارتينيز نجمي إنتر ميلان الإيطالي وهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي وألكسندر إيزاك نجم ريال سوسيداد الإسباني وديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي وأجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وديباي نجم ليون الفرنسي وداروين نونيز نجم بنفيكا البرتغالي.