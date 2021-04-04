كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه





قال النجم كمال أبو رية، إنه اثناء مشوار الحياة وتجربة الزواج تحدث ظروف استثنائية لو قدرت تستحملها و تعديها يبقى افضل، لكن لو لم تقدر على التحمل فالانفصال أفضل.





و أضاف أبو رية خلال لقاءه و النجمة هالة فاخر مع الاعلامي عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ، و للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لأن الطرفين بيكون التفاهم بينهم صعب.





ووجه رسالة الي زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي: أكد خلالها: أنا بحترم ماجدة جدًا وهي قامت بتربية الاولاد كويس جدا لأنها مكافحة .. بعتذر لها و أتمنى انها تسامحني وانا اكيد غلطت لأنى كنت لسه صغير ومعنديش خبرة .. وبشكرها انها خلفت لي ٣ أبناء هما كل حياتى و بطلب منهم هما كمان يسامحوني".



