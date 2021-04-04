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كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:14 ص
بوابة الفجر
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قال النجم كمال أبو رية، إنه اثناء مشوار الحياة وتجربة الزواج تحدث ظروف استثنائية لو قدرت تستحملها و تعديها يبقى افضل، لكن لو لم تقدر على التحمل فالانفصال أفضل.


و أضاف أبو رية خلال لقاءه و النجمة هالة فاخر مع الاعلامي عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" ، و للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لأن الطرفين بيكون التفاهم بينهم صعب.


ووجه رسالة الي زوجته السابقة الفنانة ماجدة زكي: أكد خلالها: أنا بحترم ماجدة جدًا وهي قامت بتربية الاولاد  كويس جدا لأنها مكافحة .. بعتذر لها و أتمنى انها تسامحني وانا اكيد غلطت لأنى كنت لسه صغير ومعنديش خبرة .. وبشكرها انها خلفت لي ٣ أبناء هما كل حياتى و بطلب منهم هما كمان يسامحوني".


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