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كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه
الأحد 04/أبريل/2021 - 03:14 ص
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قال النجم كمال أبو رية، إنه اثناء مشوار الحياة وتجربة الزواج تحدث ظروف استثنائية لو قدرت تستحملها و تعديها يبقى افضل، لكن لو لم تقدر على التحمل فالانفصال أفضل.
و أضاف أبو رية خلال لقاءه و النجمة هالة فاخر
مع الاعلامي عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"
، و للأسف حالات الانفصال بقت زيادة في مصر لأن الطرفين بيكون التفاهم بينهم صعب.
ووجه رسالة الي زوجته
السابقة الفنانة ماجدة زكي: أكد خلالها: أنا بحترم ماجدة جدًا وهي قامت بتربية
الاولاد كويس جدا لأنها مكافحة .. بعتذر
لها و أتمنى انها تسامحني وانا اكيد غلطت لأنى كنت لسه صغير ومعنديش خبرة .. وبشكرها
انها خلفت لي ٣ أبناء هما كل حياتى و بطلب منهم هما كمان يسامحوني".
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