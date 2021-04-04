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هالة فاخر: البرامج التي قدمتها كانت لتثقيف السيدات.. واستفدت ماديًا من الإعلانات

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:32 ص
بوابة الفجر
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قالت النجمة هالة فاخر، إن البرامج التي قدمتها كانت لتثقيف السيدات، كما أشارت إلى أنها استفادت من  الإعلانات ماديًا.


وأضافت خلال لقائها والنجم كمال أبو رية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"  انها تقدم برنامج جديد اسمه "اطفال بلدنا " لتعليم الأطفال من ٣ إلى ٦ سنوات ، والهدف من البرنامج ان يعرف الاطفال  قيمة بلدنا و كيف نستطيع ان نفرق بين من يحاول ان يبني ويدعم البلد ومن يحاول ان يهدمها  حتي يخرج  جيل واعى.


وعلي جانب اخر قالت هالة  فاخر: "في هناك ممثلين تقفلك من الافيه في الكوميدى تقول افيه امامهم واحدٍ انهم عايزين حد يشرح لهم  ، و في ممثلين تاخد وتدى معاك في الافيه".

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