ملامح من مشوار يحيى عبده فى جاليرى ضي اليوم





يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، بقاعتيه بضاحية المهندسين، فى السابعة من مساء اليوم الأحد، معرضا استيعاديا للفنان الكبير يحيى عبده أحد أبرز رموز الفن التشكيلي في مرحلتي الستينيات والسبعينيات.





يستمر المعرض لمدة شهر كامل بمشاركة عدد كبير من التشكيليين وأساتذة الجامعات المصرية والعربية وشخصيات صحفية وإعلامية.





الفنان يحيى عبده من مواليد 1950 بمدينة رشيد بمحافظة الجيزة ، حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والأول على الدفعة 1976م , و ماجيستير في الرسوم المتحركة تحت عنوان (الرسوم المحركة عند والت ديزني)،وتعد أول رسالة ماجيستير بشعبة فن الكتاب والرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1984م.





عين عميدا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 1/8/ 2005م حتى 2008م , ويعمل حاليا أستاذا لفنون الكتاب بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان .





شارك في العمل الفني الصحفي منذ تخرجه و حتى الأن ،حيث قام بعمل العديد من الرسوم التوضيحية للصحف و أغلفة المجلات المصرية والعربية مثل(الأهرام/ الأخبار/ مجلة أكتوبر/ مجلة روزاليوسف) بمصرو مجلة (اللواء/ منار الإسلام) بأبوظبي و جريدة (الخليج) بالإمارت العربية المتحدة ،و مجلتى (الدفاع العربي /اللواء) بلبنان





وتقتني العديد من الوزارات و المؤسسات و البنوك لتصميماته الفنية واستخدامها كمطبوعات لها مثل (وزارة الداخلية/أكاديمية الشرطة/ شركة أميركان اكسبريس /دار الشروق للنشر /بنك الإسكندرية/ دار سفير للنشر و التوزيع /بنك الفرنسي / شركة الظلال بالمملكة العربية السعودية) و غيرها من المؤسسات.





رشحته وزارة الثقافة لتمثيل جمهورية مصر العربية في بينالي الفنون الإسلامية بدولة الجزائر 2006م , و رشحته جامعة حلوان لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان الفني بالقيروان و عرض أعماله الفنية بالمعهد العالي للفنون والحرف و إلقاء محاضرات و إقامة ورش عمل هناك 2006م.





يحيى عبده عضو مؤسس بنقابة الفنون التشكيلية منذ عام 1976م , والمهن السينيمائية منذ عام 1976م و عضو اللجنة العليا للإشراف على تصميم و طباعة أوراق البنكنوت بالبنك المركزي المصري سابقا وعلى تصميم طوابع البريد بالهيئة القومية للبريد سابقا .





أقام العديد من المعارض الشخصية منها معرض بعنوان"رؤية فنية معاصرة لكتاب كليلة ودمنه" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 1988م , و معرض بعنوان "أماكن في الوجدان" بقاعة العرض الكبرى بكلية الفنون الجميلة الزمالك بالقاهرة 2003م ,و معرض "من فيض الأسماء الحسنى" بقاعة الباب بدار الأوبرا 2016م.





كانت له زيارات فنية خارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية 1988م و المانيا إشراف مشترك 1996م, و تونس 2006م والجزائر 2007م.



