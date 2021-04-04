كمال أبو رية: ندمت على مشاركتي في "طائر الحب".. ولم أغضب من كوميكس السوشيال ميديا

أكد النجم كمال أبورية، أنه لم يغضب من الكوميكس الذي انتشر في السوشيال ميديا على دوري بمسلسل "طائر الحب" لأنه من حق الناس انها تنتقد أى عمل.





و أضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": "أنا وفيفي عبده ظلمنا في هذا المسلسل لكنه مسلسل حلو يمكن احنا لم نكون ملائمين للدور بسبب السن".





واضاف أبو رية ان شخصيته شديدة التفاؤل و الحمد لله ليس عنده ما يندم عليه، لكن لو رجع به الزمن لم يكن ليشارك بمسلسل طائر الحب.





وتابع ان ظهوره بمشهد الشورت الأحمر نال العديد من التعليقات السلبية وله ردود فعل واسعة.







