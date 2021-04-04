تركيب أعلام مصر على أعمدة الإنارة بشوارع المطرية

قامت إدارة الإنارة، اليوم، بتركيب أعلام جمهورية مصر العربية، على أعمدة الانارة بشارع الكابلات من ميدان المطرية وحتى كوبرى عمر المختار.





ويأتي ذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية بنطاق حي المطرية واعمال التجميل المستمرة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء حسام لبيب رئيس حي المطرية.





وفي سياق آخر، قاد اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، حملة مُكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بإعادة الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والباعة الجائلين من إعاقة حركة مرور السيارات والمواطنين.





شارك في الحملة رجال شرطة المرافق والإدارات المعنية بالإشغالات والمتابعة الميدانية والأسواق.



