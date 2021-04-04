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ميدو يكشف السر وراء انتفاضة الزمالك أمام مولودية الجزائر

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، السر وراء انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في دوري أبطال إفريقيا أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين أمام مولودية الجزائر في عقر داره، مساء أمس السبت، وظهر بشكل مميز خلال المباراة.

وأشار ميدو إلى أن الزمالك ظهر بشكل مختلف في كل شيء، خاصةً على مستوى الروح، مؤكداً أن هذا ما يطلبه الجمهور دائمًا، حتى إذا خرج من البطولة، فستخرج مرفوع الرأس بتلك الصورة.

وأكد، "لاعبو الزمالك لم يتحدثوا فيما يتعلق بالأموال تمامًا خلال الفترة الأخيرة، وعندما شاهدت مدى تركيزهم خلال المران الأخير تأكَّدت أنهم سيفوزون على المولودية".

واستكمل، "عندما كنت لاعبًا في روما، تأخرت رواتبنا 4 أشهر في إحدى المرات، هذا النوع من الأزمات يحدث في أي مكان بالعالم".

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