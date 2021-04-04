تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن بدائل صفقة النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، في برشلونة حال فشل انتقال اللاعب إلى كامب نو في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





بدائل إيرلينج هالاند في كامب نو

ويواجه خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة الإسباني، منافسة شرسة على ضم نجم بروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.





من جانبه ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي" أن خوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة، هدفه الأول هو إيرلينج هالاند، وسيحاول ضم اللاعب في الصيف المقبل.





وتابع الصحفي الشهير أن الخطة البديلة لدى لابورتا رئيس برشلونة الجديد، هو سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي.

