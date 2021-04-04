ميدو: عنف المريخ أرغم الأهلي على التراجع ومحمد هاني اتظلم بسبب افشة





وتعادل الأهلي إيجابيًا بهدفين أمام المريخ السوداني، ليتأهل بذلك إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الأهلي تراجعوا خلال الشوط الأول من مباراة اليوم بسبب عنف لاعبي المريخ في الالتحامات".





وتابع، "محمد هاني ظلم في مباراة الأهلي والمريخ بسبب لعب قفشة أمامه، في تشكيل 4-4-2 يجب أن يكون الجناح صاحب أدوار دفاعية قوية جدًا، وهو ما لم يحدث في اللقاء، وهذه الطريقة لا تتناسب مع لاعبي الأهلي".









واضاف، "قفشة لاعب عمق ملعب، ويفقد جزء كبير جدًا من إمكانياته عندما يلعب على الأطراف".

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، أن عنف المريخ السوداني أرغم الأهلي على التراجع خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.