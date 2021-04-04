ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

بينما يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمرتبة الثانية بـ20 هدفًا، وذلك بعد تسجيل الثنائي في مواجهتي البيانكونيري ضد تورينو، والنيراتزوري ضد بولونيا، مساء أمس.



