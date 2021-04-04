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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:56 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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مازال كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، برصيد 24 هدفًا.

بينما يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمرتبة الثانية بـ20 هدفًا، وذلك بعد تسجيل الثنائي في مواجهتي البيانكونيري ضد تورينو، والنيراتزوري ضد بولونيا، مساء أمس.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأيطالي كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 24 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 20 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
5 – سيمي – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 14 هدفًا
7 – تشيرو إيموبيلي – 14 هدفًا
8 – لورينزو إنسيني – 14 هدفًا
9 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
10 – دوسان فالهوفيتش – 13 هدفًا
11 – فرانشيسكو كابوتو – 11 هدفًا
12 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا
13 – دومينيكو بيراردي – 11 هدفًا
14 – دوفان زاباتا – 11 هدفًا
15 – جوردان فيريتو – 10 أهداف

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