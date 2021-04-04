ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة
الأحد 04/أبريل/2021 - 03:56 ص
غدير أحمد
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مازال كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس، يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، برصيد 24 هدفًا.
بينما يأتي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، بالمرتبة الثانية بـ20 هدفًا، وذلك بعد تسجيل الثنائي في مواجهتي البيانكونيري ضد تورينو، والنيراتزوري ضد بولونيا، مساء أمس.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الأيطالي كالآتي:-
1 – كريستيانو رونالدو – 24 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 20 هدفًا
3 – لويس مورييل– 18 هدفًا
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 15 هدفًا
5 – سيمي – 15 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 14 هدفًا
7 – تشيرو إيموبيلي – 14 هدفًا
8 – لورينزو إنسيني – 14 هدفًا
9 – جواو بيدرو – 13 هدفًا
10 – دوسان فالهوفيتش – 13 هدفًا
11 – فرانشيسكو كابوتو – 11 هدفًا
12 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا
13 – دومينيكو بيراردي – 11 هدفًا
14 – دوفان زاباتا – 11 هدفًا
15 – جوردان فيريتو – 10 أهداف
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