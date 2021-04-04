Advertisements

مدحت عبد الهادي: الأهلي افتقد للانسجام أمام المريخ والشناوي رجل المباراة

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
علق مدحت عبدالهادي المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

وأكد مدحت عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن غياب علي معلول مؤثر جدًا على النادي الأهلي.

وأشار إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو نجم مباراة المريخ، ونقطة تحول للفريق، خاصةً في الشوط الثاني.

وأوضح أن الأهلي افتقد للانسجام في خط دفاعه، بسبب التغييرات الاضطرارية في الفترات الأخيرة.

أخبار تهمك

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

منذ ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ أقل من ساعتين

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

02:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة