مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك لديهم القدرة على الفوز بأي بطولة





واضاف، "مولودية الجزائر سيبحث عن التعادل أمام الترجي، والنتيجة ستكون أيضًا مرضية للترجي ليتصدر بها المجموعة".





وأشار إلى أن مباراة الترجي ومولودية الجزائر ستكون مباراة صعبة بشكل أكبر على المولودية الذي سيذهب لتلك للمباراة فقط بهدف التعادل أو الفوز، موضحاً أن الترجي سيلعب فقط من أجل الفوز أيضا.





واسترسل، "لدي يقين كبير في الله أن نادي الزمالك سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن حدث ذلك، سيتأهل للمباراة النهائية".

وتابع، "لاعبو الزمالك يمتلكون من القدرات ما يمكنهم من حصد أي بطولة يشاركون بها، بشرط تفريغ دماغهم من أي شيء خارج الملعب".