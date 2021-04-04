Advertisements
مدحت عبد الهادي: لاعبو الزمالك لديهم القدرة على الفوز بأي بطولة
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:04 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن لاعبو الأبيض لديهم القدرة على حصد أي بطولة يشاركون بها.
الزمالك كان حقق الفوز أمام نظيره مولودية الجزائر، مساء أمس السبت، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الفارق في مباراة مولودية الجزائر، أن لاعبي الزمالك نزلت المباراة من أجل المكسب، مما أدى للتوفيق في اللمسة الأخيرة عكس مباراة المولودية بالقاهرة".
وتابع، "لاعبو الزمالك يمتلكون من القدرات ما يمكنهم من حصد أي بطولة يشاركون بها، بشرط تفريغ دماغهم من أي شيء خارج الملعب".
واضاف، "مولودية الجزائر سيبحث عن التعادل أمام الترجي، والنتيجة ستكون أيضًا مرضية للترجي ليتصدر بها المجموعة".
وأشار إلى أن مباراة الترجي ومولودية الجزائر ستكون مباراة صعبة بشكل أكبر على المولودية الذي سيذهب لتلك للمباراة فقط بهدف التعادل أو الفوز، موضحاً أن الترجي سيلعب فقط من أجل الفوز أيضا.
واسترسل، "لدي يقين كبير في الله أن نادي الزمالك سيتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن حدث ذلك، سيتأهل للمباراة النهائية".
Advertisements