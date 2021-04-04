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أسامة نبيه: الترجي كبير مثل الأهلي ولا أعتقد أنه سيهزم لقائين متتاليين

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق أسامه نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه أمام مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار نبيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الفريق بدأ اللقاء بشكل مميز، موضحًا أن الهدف الأول أعطى لهم الطمأنينة والثقة والتي أدت إلى الاستمرار على نفس الأداء المميز طوال المباراة.

وأكد أن مروان حمدي لاعب جيد ومازال لديه الكثير ليقدمه مع الزمالك، موضحاً أن الجهاز الفني فضل إعطاؤه الفرصة في مباراة مولودية الجزائر على الرغم من الضغوط لإكسابه المزيد من الثقة.

وواصل، "الترجي فريق كبير، ولا أتخيّل أنه سيخسر مباراتين متتاليتين في دوري أبطال إفريقيا، فهو مثل الأهلي والزمالك، وبالتأكيد سيسعى لختام مواجهاته في المجموعة بشكل مميز".

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