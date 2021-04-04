عبد الهادي يوضح طبيعة علاقة باتشيكو مع لاعبي الزمالك في أيامه الأخيرة





وأكد عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لم يكن هناك أي فجوة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك قبل رحيله".







وتابع، "باتشيكو استبعد بعض اللاعبين لمباراة أو أكثر أثناء تدريبه للزمالك دون الإعلان عن تلك العقوبات".





جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام نظيره مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدفين نظيفين.

أوضح مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، طبيعة علاقة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو مع لاعبي الأبيض، في أيامه الأخيرة قبل رحيله.