سمير كمونة يتحدث عن الأزمات المالية التي تتعرض لها الأندية وتمرد اللاعبين





وأشار كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن أي نادٍ معرض للأزمات المالية في أي توقيت، لكن من المستحيل أن تستمر تلك الأزمة لفترات طويلة.







وتابع، "أنصح اللاعبين الصغار بالتحمل والصبر على أنديتهم وعدم الامتناع عن التدريب أو الحديث مع المدير الفني في الأمور المادية فهي ليست من اختصاصه، أما اللاعبين الكبار فمن المفترض أنهم يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل مع تلك المواقف بكل احترافية".

تحدث سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمة تأخر مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية، والأزمات المالية التي يتعرض لها الأندية.