كمونة: أداء الأهلي لا يطمئن والترجي لن يتخاذل أمام مولودية الجزائر





وأوضح، "أداء النادي الأهلي أمام المريخ غير مُطمئن، ويجب على اللاعبين استعادة الثقة والشخصية خارج للملعب للتمكن من الفوز في مثل تلك المباريات".







جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، فيما تعادل الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب دورًا معنويًا كبيرًا مع لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.