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كمونة: أداء الأهلي لا يطمئن والترجي لن يتخاذل أمام مولودية الجزائر

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدث سمير كمونة، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، المقبلة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي ينتظرها جماهير الزمالك على أحر من الجمر.

وأكد كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن الترجي فريق كبير، وإدارته وجماهيره لن يسمحوا بالتخاذل في مباراتهم أمام مولودية الجزائر.

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعب دورًا معنويًا كبيرًا مع لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح، "أداء النادي الأهلي أمام المريخ غير مُطمئن، ويجب على اللاعبين استعادة الثقة والشخصية خارج للملعب للتمكن من الفوز في مثل تلك المباريات".

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، فيما تعادل الأهلي أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمس السبت.

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