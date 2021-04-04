كمونة: "حالة الإسماعيلي لا تسر عدو ولا حبيب"





وأوضح كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فوز الإسماعيلي في مباراة واحدة فقط على ملعبه حتى الآن أمر غير طبيعي، وحالة الفريق في التوقيت الحالي لا تسر عدو ولا حبيب".





وتابع، "تعيين الكابتن إيهاب جلال في القيادة الفنية للإسماعيلي جاء في توقيت متأخر، كان يحتاج لمساحة أكبر من الوقت لتطبيق فلسفته".





جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز السابع عشر "قبل الأخير" في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.

علق سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق، على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أمام سيراميكا كليوباترا، أمس السبت، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.