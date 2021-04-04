ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرجاني ساسي لاعب لا يُعوض، وكل ما كان بيلمس الكورة خلال مباراة مولودية الجزائر بزعل".





وتابع، "هناك فارق كبير في المستوى الفني بين الترجي ومولودية الجزائر، كمباراة كرة قدم، والفريق التونسي قادر على الفوز بكل سهولة".







واستكمل، "شيكابالا كان سيبدأ مباراة مولودية الجزائر بشكل أساسي، حتى في حالة وجود أحمد سيد زيزو وعدم إصابته".





واسترسل، "كنت أضع يدي على قلبي في بداية مباراة الزمالك والمولودية، لأن حصول طارق حامد علي إنذار مُبكر كان هيكتفه، وطارق حامد لو لعب متكتف بيفقد جزء كبير جدًا من إمكانياته".





فيما علق ميدو على ترتيب الاسماعيلي بجدول الدوري، قائلا، "حزين على موقف الدراويش في الجدول".





جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز بهدفين نظيفين أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمستشار الفني لنادي بيراميدز، أن الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليس له بديل.