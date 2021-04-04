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هيثم شعبان: أشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا.. ومحمد إبراهيم يقدم أفضل مواسمه معنا
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:57 ص
أحمد عصام
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أشاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بلاعبي فريقه خلال مباراة الأمس امام الاسماعيلي بالجولة ال17 من المسابقة المحلية.
وقال شعبان لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "واجهنا فريق كبير ومحترم وايهاب جلال ادار المباراة بشكل جيد ولكن كان التوفيق معنا وحصلنا على نقاط المباراة الثلاثة.
وأكد: كان لدينا بعض الاخطاء التي عملنا على معالجتها خلال الفترة الاخيرة ، اشكر اللاعبين كان لديهم وعي كبير.
وأفصح: وضعت سيناريو للمباراة ولكن الاسماعيلي فاجئنا بضغط كبير مما تسبب في تراجعنا بعض الشيء وبين شوطي المباراة طالبت اللاعبين بادراك التعادل اولا.
وأردف: سبب النجاح اليوم هو امتلاكنا لدكة بدلاء قادرة على صناعة الفارق.
وأختتم حديثه: محمد ابراهيم يقدم موسم من افضل مواسمه على الاطلاق، من ناحية الالتزام والجدية والرجولة داخل وخارج الملعب، فهو لاعب على اعلى مستوى، كل الشكر له ولزملائه على ماقدموه اليوم.
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