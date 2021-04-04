هيثم شعبان: أشكر لاعبي سيراميكا كليوباترا.. ومحمد إبراهيم يقدم أفضل مواسمه معنا





وأختتم حديثه: محمد ابراهيم يقدم موسم من افضل مواسمه على الاطلاق، من ناحية الالتزام والجدية والرجولة داخل وخارج الملعب، فهو لاعب على اعلى مستوى، كل الشكر له ولزملائه على ماقدموه اليوم.

وأردف: سبب النجاح اليوم هو امتلاكنا لدكة بدلاء قادرة على صناعة الفارق.