Advertisements

هالة فاخر: أظهر في حلقة واحدة مع النجم يحي الفخراني خلال أحداث "نجيب زاهي زركش"

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
Advertisements


قالت النجمة هالة فاخر، إنها ستظهر هذا العام في حلقة مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان هذا العام في اول حلقة وبموت في نهايتها.


وأضافت خلال لقائها والنجم كمال أبو رية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" : "الشغل مع شادي الفخرانى ممتع و بيهتم بالتفاصيل جدا و انا بعتز بالدور ده جدا" .


ووجهت رسالة الي زملائها من  الفنانين، قالت لهم خلالها: "الدور مش بكبره لكن بتفاصيله ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هالة فاخر مسلسل الفخراني

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لضم الصفقة الذهبية في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

كمال أبو رية يعتذر لزوجته السابقة ماجدة زكي ويطلب منها أن تسامحه

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

منذ ساعة و 25 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 12 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 7 ساعات

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا.. والصحة تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

يحيى الفخراني يواصل تصوير نجيب زاهي زركش

الصور الأولي لكواليس مسلسل "نجيب زاهي زركش" كريم عفيفي مع النجم يحيي الفخراني (صور)

حقيقة إصابة يحيى الفخراني بفيروس "كورونا"

طرح البوستر الرسمي لملسل "نجيب زاهي زركش" لرمضان 2021

هالة مرزوق تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركتها في مسلسل "نجيب زاهي زركش"

تعرف على شخصية محمد محمود فى "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيي الفخراني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:47 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

10:45 م

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

02:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة