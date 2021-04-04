هالة فاخر: أظهر في حلقة واحدة مع النجم يحي الفخراني خلال أحداث "نجيب زاهي زركش"





قالت النجمة هالة فاخر، إنها ستظهر هذا العام في حلقة مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهي زركش" في رمضان هذا العام في اول حلقة وبموت في نهايتها.





وأضافت خلال لقائها والنجم كمال أبو رية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" : "الشغل مع شادي الفخرانى ممتع و بيهتم بالتفاصيل جدا و انا بعتز بالدور ده جدا" .





ووجهت رسالة الي زملائها من الفنانين، قالت لهم خلالها: "الدور مش بكبره لكن بتفاصيله ".