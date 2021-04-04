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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد ٤ أبريل.

ويحتل فريق إنتر ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٦٨ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:

1 – إنتر ميلان 68 نقطة.
2 – ميلان 60 نقطة.
3 – أتالانتا 58 نقطة.
4- يوفنتوس 56 نقاط.
5 – نابولي 56 نقطة.
6– لاتسيو 52 نقطة.
7- روما 51 نقطة.
8– هيلاس فيرونا 41 نقطة.
9 – ساسولو 10 نقطة.
10 – سامبدوريا 36 نقطة.
11 – بولونيا 34 نقطة.
12 – أودينيزي 33 نقطة.
13 – جنوى 32 نقطة.
14 – فيورنتينا 30 نقطة.
15 – بينفينتو 30 نقطة.
16 – سبيزيا 29 نقطة.
17 – تورينو 24 نقاط.
18 – كالياري 22 نقاط.
19 – بارما 20 نقاط.
20 – كروتوني 15 نقطة.

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