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ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 29

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:27 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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قلص نادي ريال مدريد الفارق بينه وبين متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد، بعدما حقق الميرنجي فوزا فوزا ثمينا على ضيفه إيبار، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز.


وسجل ثنائي ريال مدريد ماركو أسينسيو وكريم بنزيما، هدفي اللقاء في الدقيقتين 41 و73.


وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز قبل الأخير.


ويعتلي أتلتيكو مدريد صدارة الليجا برصيد 66 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.


ويأتي ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 29 كالتالي:-

1 – أتلتيكو مدريد – 66 نقطة
2- ريال مدريد 63 نقطة
3– برشلونة – 62 نقطة
4 – إشبيلية – 55 نقطة
5 – فياريال – 46 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 45 نقطة
7 – ريال بيتيس – 45 نقطة
8- غرناطة – 36 نقطة
9 – أتلتيك بيلباو – 35 نقطة
10- ليفانتي – 35 نقطة
11– سيلتا فيجو – 34 نقطة
12 – فالنسيا – 33 نقطة
13 – أوساسونا – 31 نقطة
14 – خيتافي – 30 نقطة
15 – قادش – 29 نقطة
16- بلد الوليد – 27 نقطة
17- إلتشي – 25 نقطة
18- هويسكا – 24 نقطة
19- إيبار – 23 نقطة
20 – ديبورتيفو ألافيس – 23 نقطة

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