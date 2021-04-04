ترتيب الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات الجولة 29

قلص نادي ريال مدريد الفارق بينه وبين متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد، بعدما حقق الميرنجي فوزا فوزا ثمينا على ضيفه إيبار، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني الممتاز.







