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صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:25 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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أضاف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، هدفا إلى رصيده التهديفي، في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل في مباراة فريقه في فوز فريقه أمام آرسنال، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد، في إطار بمنافسات الجولة 30.
ونجح ديوجو جوتا في التقدم لصالح ليفربول في الدقيقتين 64، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 68.
فيما عاد جوتا لاحراز ثالث أهداف ليفربول بتمريرة حاسمة استقرت في شباب آرسنال، في الدقيقة 82.
وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 49 النقطة، في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.
ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاتالي:-
1- محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.
2- هاري كين، توتنهام، 17 هدفًا.
3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.
7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.
8- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.
9- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.
10- كالوم ويلسون، نيوكاسل، 10 أهداف.
11- أولي واتكينز، أستون فيلا، 10 أهداف.

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