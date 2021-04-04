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ليفربول يهدد صفقة برشلونة وريال مدريد

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن قرار ليفربول الإنجليزي بالدخول في الصراع على التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار موقع ليفربول إيكو البريطاني إلى أن حظوظ الريدز في التعاقد مع هالاند قوية لأنه قد يتحصل على مبلغ مالي كبير من خلال بيع أحد نجومه المهمين وغالباً سيكون المصري محمد صلاح.

وأفاد الموقع البريطاني بأن هالاند البالغ من العمر 20 عاماً قد يُفضل الإنتقال إلى ليفربول على وجهة أخرى وذلك وفقًا لتصريح شهير للنجم النرويجي في عام 2019 بأن التواجد على ملعب الأنفيلد يعتبر بمثابة حُلم تحقق.

وأوضح الموقع البريطاني أن مهمة فريق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول لن تكون سهلة على الإطلاق للتعاقد مع هالاند لأنه سيكون في مواجهة كبار أوروبا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وألمح الموقع البريطاني أنه يوجد منافسين لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يمتلكون نفس الرغبة من أجل الفوز بخدمات هالاند،وهم: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي.

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