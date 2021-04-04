موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يترقب ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه ريال مدريد الإسباني في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الفائز من تلك المواجعة سيقابل الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي في الدور قبل النهائي من البطولة.

من المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد في الدوري ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم 7 إبريل 2021 في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والثانية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع: كاباك وفيليبس وأرنولد وروبرتسون

خط الوسط: فابينيو وتياجو ألكانتارا وفينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح وجوتا وماني

- أما ريال مدريد فمن المتوقع أن يخوض المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميليتاو ورافاييل فاران وناتشو ولوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس وكاسيميرو وإيسكو

خط الهجوم: رودريجو وكريم بنزيما وفينسيوس