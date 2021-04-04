كمال أبو رية: سعدت بالعمل مع عادل إمام في "مأمون وشركاه" و"عفاريت عدلي علام"





أكد النجم كمال أبو رية، أن تجربته مع عادل امام في مسلسلي مأمون وشركائه وعفاريت عدلى علام كانت تجربة رائعة مع فنان كبير وعظيم مثل عادل امام.





و أضاف أبو رية خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة": " مشاركتي مع الزعيم لجمهوره الكبير والعريض بمصر والوطن العربي قد اعادني للجمهور بشكل كبير".





وعلي جانب اخر تمني ابو رية تقديم شخصية طلعت حرب فيما أعرب عن سعادته بتقديم شخصية قاسم امين سابقا وكانت من اصعب الشخصيات