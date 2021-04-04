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أحمد السعدني يعبر عن سعادته بحفل موكب المومياوات.. بهذه الطريقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعرب الفنان أحمد السعدني عن سعادته بالحفل المبهر لموكب المومياوات الملكية، من المتحف المصرى فى التحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.


وعبر عن سعادته من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال"اول مره نتجمع و نفرح كلنا في حاجة غير ماتش كرة و ثورة".


وشهدت مصر مساء السبت، حدث عالمي، فى تاريخ المصريين، حيث تم نقل عدة مومياوت، 18 لملوك و4 لملكات، أبرزهم: الملك رمسيس الثاني والملك ستي الأول والملك مرنبتاح والملك ستي الثاني والملكة أحمس نفرتاري والملكة مريت آمون والملك سقنن رع تاعا والملك تحتمس الثاني والملك تحتمس الأول والملك تحتمس الثالث والملك أمنحتب الثاني و الملك أمنحتب الثالث والملكة حتشبسوت والملك تحتمس الرابع والملكة تي.

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