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هالة فاخر: قدمت دور صعيدية مرة واحدة فقط بمسلسل "ابن حلال"

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
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قالت النجمة هالة فاخر، إنها  قدمت شخصية سيدة صعيدية في مسلسل " ابن حلال"، مضيفة: "دي كانت أول مرة في حياتي امثل صعيدي و لما المخرج ارسل لي الورق رفضت لكنه اقنعني.


وأضافت خلال لقائها والنجم كمال أبو رية مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"  ، انني كنت قلقة من دور السيدة الصعيدية لانها شخصية قوية وكنت اشعر انها شخصية صعبة  لكن الحمد لله نال استحسان المشاهدين


وأشارت إلى أن زوزو نبيل وسهير المرشدى افضل من قدمتا دور المرأة الصعيدية في الدراما المصرية.

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