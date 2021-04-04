شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

كشفت شبكة روسيا اليوم، أن شخصا مجهولا أضرام النيران في مسجد تحت الإنشاء في مدينة "خاودا"، غربي هولندا.





وأشارت إلى أنه تم إطفاء الحريق في الوقت المناسب، ولكن هناك خسائر مادية بسيطة.





وأوضحت الشرطة الهولندية، أن الشخص المهاجم قذف مادة على المسجد ما أدى إلى إضرام النار فيه.



