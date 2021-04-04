المغرب يعلن تأييده للعاهل الأردني

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن تأييدها لخطوات الملك عبدالله الثاني التي تهدف لحفظ أمن الأردن، وفقا لما أفادت به قناة العربية.



يذكر أن السلطات الأردنية اعتقلت عددًا من الشخصيات العامة والمسؤولين بتهمة التخطيط للانقلاب عن الملك.



وقال اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان فى الجيش الأردني، إنهم طلبوا من "ولي العهد السابق" التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.



وأضاف، إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكدًا أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، كما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.