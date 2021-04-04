عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

قتل 3 أشخاص مصرعهم، فجر اليوم، بقرية كوم السيد التابعة لقرية أولاد نجم، في مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، أثناء محاولتهم التصدي لبعض اللصوص.





وقال شهود عيان، إنه كل من رشيد شعبان، وهواري نظير، ونجله عمار، قتلوا في أثناء محاولتهم التصدي لبعض اللصوص، اشتبهوا في كونهم تشكيلًا عصابيًا، وبحوزتهم أسلحة نارية، فأطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية، أدت إلى إصابات بين المجني عليهم، توفوا على إثرها.





وتقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تتبع خطوط سير المتهمين، وجار إلقاء القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.