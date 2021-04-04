Advertisements

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
Advertisements
قتل 3 أشخاص مصرعهم، فجر اليوم، بقرية كوم السيد التابعة لقرية أولاد نجم، في مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، أثناء محاولتهم التصدي لبعض اللصوص.

وقال شهود عيان، إنه كل من رشيد شعبان، وهواري نظير، ونجله عمار، قتلوا في أثناء محاولتهم التصدي لبعض اللصوص، اشتبهوا في كونهم تشكيلًا عصابيًا، وبحوزتهم أسلحة نارية، فأطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية، أدت إلى إصابات بين المجني عليهم، توفوا على إثرها.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تتبع خطوط سير المتهمين، وجار إلقاء القبض عليهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة قنا قتل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ نصف ساعة

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ حوالي 5 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

ضبط صاحب مستودع أثناء تصرفه في اسطوانات بوتاجاز بأعلى من السعر في قنا

تكثيف أمني لضبط مرتكبي واقعة قتل سائق بقفط جنوب قنا

"يا سرقة ما تمت".. إصابة عاطلين انقلب بهما تروسيكل أثناء سرقته في نجع حمادي

"لصوص لقمة العيش" في قنا ينهيان حياة "سائق توك توك"

العثور على جثة طفل مجهول الهوية في مصرف زراعي بقوص في قنا

"أمطروه بوابل من النيران".. مقتل شاب على يد أبناء عمومته بأسيوط

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:07 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

06:33 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة