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معتدل نهارا وبارد ليلًا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها على "فيس بوك" يستعرض تفاصيل طقس الأحد الموافق 4 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

بيان بدرجات الحرارة
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 27
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 24
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 27
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 22
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 27
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في العريش الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 21
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 العظمى 22
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 06 والعظمى 22
درجات الحرارة في الطور الصغرى 16 والعظمى 29
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 28
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 27
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 28
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 28
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 29
درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 31
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 30
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 24

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