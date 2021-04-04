حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 4 أبريل 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 4 أبريل 2021

البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها،إضحك للدّنيا تِضْحَكْلَكْ.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



