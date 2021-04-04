Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 4 أبريل 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:10 ص
برج الحمل
برج الحمل
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 4 أبريل 2021
البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها،إضحك للدّنيا تِضْحَكْلَكْ.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم برج الحمل الفجر

أخبار تهمك

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ما عرض ريال مدريد المغري لضم هالاند ؟

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تحسبا لفشل الصفقة.. لابورتا يحدد هذا الثنائي بديلا لـ إيرلينج هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ يوم

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ 36 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 14 ساعة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 23 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 25 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 27 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 3 مارس 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:07 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

06:33 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة