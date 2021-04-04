حظك اليوم.. توقعات برج السرطان 4 أبريل 2021

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توقعات برج السرطان اليوم 4 أبريل 2021

فى لقاء مع أصدقاء أو أقارب لاداعى للبوح بكل خططك لمشاريعك المستقبليّة، إحتفظ بها لنفسك،أنت منصوح باتباع المثل القائل إشْتِرِ ولا تِبِعْشْ.





صفات برج السرطان:

مواليد برج السرطان، يتميزون بأنهم أصدقاء مخلصون، ومشاعرهم صادقة، ورومانسيون، ولديهم إحساسا مرهفا، ولكن نظرا لتأثر برجهم بالقمر فإنهم متقلبوا المزاج، إلا أن هذا يجعلهم مرهفوا الحس والعاطفة، ولكن يعانون كثيرًا من آلام المعدة خاصة وأنهم ضعفاء أمام الطعام الحلو.



