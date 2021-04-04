Advertisements
حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 4 أبريل 2021
الأحد 04/أبريل/2021 - 07:20 ص
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.
توقعات برج العذراء اليوم 4 أبريل 2021
مشاكلك العائلية قد تجد طريقها للحل على يد زيارة أحد رجال العائلة الكبار لمنزلك بمشيئة الله تَعَالى، تقبّل الحلول الوَسَطْ.
صفات برج العذراء:
مواليد برج العذراء، يتميزون بأنهم أذكياء وعقلاء، ومرهفو الحس، ويميلون للواقعية ولا يجرون وراء الأوهام والخيالا، وهم مخلصون جدا، وملتزمون في أعمالهم بدقة، ويصعب إرضاؤهم لأنهم يبحثون عن الكمال، ولديهم قدرة عالية على التحليل، ولديهم ثقة عالية في النفس، إلا أنهم يعانون كثيرا من آلام الجهاز الهضمي.
أشهر مواليد برج العذراء: الملكة إليزابيث الأولى، صوفيا لورين، مايكل جاكسون، تولستوي، وأغاثا كريستي، ومحمد حسنين هيكل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements