حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 4 أبريل 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 4 أبريل 2021

مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



