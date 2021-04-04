حظك اليوم.. توقعات برج القوس 4 أبريل 2021

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توقعات برج القوس اليوم 4 أبريل 2021

قد تجد صعوبة فى مُواجهة الآخرين بأخطائهم، حاول وضع كلماتك فى ورقة سوليفان ناعمة وتوضيح وجهة نظرك بأسلوب لطيف ومنطقى.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



