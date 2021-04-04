Advertisements

"واشنطن بوست": موكب المومياوات الملكية يسلط الضوء على مكانة مصر في التاريخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن موكب المومياوات الفرعونية كان موكبًا لم تشهد القاهرة مثله من قبل. وتقدمت عربة تحمل مومياء الملكة تيي، زوجة أمنحتب الثالث (1386-1349 قبل الميلاد أو 1388-1350 قبل الميلاد) كجزء من موكب 22 مومياء مصرية قديمة تغادر المتحف المصري في 3 أبريل 2021، في طريقها إلى مثواهم الجديد في المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية على بعد حوالي ثلاثة أميال في الفسطاط التاريخية (القاهرة القديمة).

في الثامنة مساءً، غادرت المومياوات - 18 ملكًا وأربع ملكات - المتحف المصري الشهير ذو اللون الأصفر الغامق بالقرب من ميدان التحرير، حيث استراحوا لعقود. كانت كل واحدة فوق مركبة مزينة بشكل خاص باللونين الذهبي والأزرق، تشبه القارب. أو ربما رمز للشمس المجنحة، وينظر إليها على أنها توفر الحماية. وكانت كل مركبة مزينة باسم مومياء العائلة المالكة التي كانت تحملها.

تم الترويج لهذا الموكب لعدة أشهر، حيث تسعى السلطات المصرية إلى جذب السياح، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، وتغيير مسار الاقتصاد الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا والهجمات الإسلامية والفوضى السياسية في السنوات الماضية. وكان الحفل،المصمم بدقة متناهية، وسيلة وطنية لتسليط الضوء على مكانة مصر في التاريخ.

ترأس الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت انتصار السيسي، سيدة مصر الأولى، في منشور على فيسبوك، إن الحدث "يعبر عن عظمة الحضارة القديمة التي وفرت للإنسانية، وما زالت، إرثًا فريدًا ومتنوعًا، ساهم في تقدمها وازدهارها". وشاهد معظم المصريين العرض على شاشة التلفزيون مع إغلاق المسار بأكمله والجسور والطرق المحيطة بسبب الاجراءات الأمنية. واستمتع المشاهدين بعزف الأوركسترا ومقاطع الفيديو التي تمجد العديد من المعابد والكنائس والمساجد الشهيرة في البلاد. وقال مسؤولون إنه سيتم وضعهم في القاعة الملكية للمومياوات بالمتحف وستعرض بحلول منتصف الشهر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

واشنطن بوست موكب المومياوات مصر الموميا الفراعنة السيسي

أخبار تهمك

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ يوم

صلاح في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ ساعة و 15 دقيقة

شخص يشعل النار في مسجد قيد الإنشاء بهولندا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

إبراهيم سعيد يهاجم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يوم

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

بمشاركة 5 جهات.. التفاصيل الكاملة لتزيين ميدان سيمون بوليفار

مناقشة الاستعدادات النهائية لموكب المومياوات الملكية

قبيل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن موكب نقل المومياوات الملكية

الحضور البارز والتغطية الأجنبية.. موكب المومياوات الملكية محط أنظار العالم

الملابس والعربات.. الطراز الفرعوني يقود موكب المومياوات الملكية

موكب مهيب وأنيق.. هكذا تناولت الصحف العالمية حدث نقل المومياوات الملكية؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:58 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

07:07 ص

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

10:11 م

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة