1987 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1987 وفاة بفيروس كورونا، في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره وتسجيلها أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس على مستوى العالم.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية، تسجيل 330193 وفاة حتى الآن، كما سجلت 43515 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و953597 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.