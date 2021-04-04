تفاصيل اجتماع رايولا مع مسئولي ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بين وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، وبين إدارة نادي ريال مدريد.





وزار رايولا مدينة مدريد وبرشلونة وعدد من المدن الأخرى كمانشستر، من أجل التفاوض معهم جميعًا بشأن فكرة ضم هالاند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، فإن هذا الاجتماع الذي حدث بين رايولا وريال مدريد جعل الجميع متفائلًا بشأن فكرة رؤية هالاند بقميص الفريق الملكي الصيف المقبل.





وتابعت الصحيفة، أن هالاند يرغب بشدة في ارتداء قميص ريال مدريد الموسم المقبل، وذلك على الرغم من أن رايولا يبحث في اتجاهات عدة بشأن مستقبل النجم النرويجي.





وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد قد نقل بالفعل كل تلك التفاصيل إلى هالاند ورايولا، وتحدث فلورنتينو عن المشروع الرائع الذي يمتلكونه.



