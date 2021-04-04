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الأهلي يضع نفسه أمام عملاق إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:30 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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حسم فريق الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم تعادله مع فريق المريخ السوداني 2-2، في المباراة التي جمعتهما عصر أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

تقدم فريق المريخ السوداني بهدفين بالشوط الأول عن طريق رمضان عجب وسيف الدين تيري في الدقيقتين 26، 35، وتعادل للأهلي، بدر بانون وياسر إبراهيم في الدقيقتين 81، 94 من زمن المباراة.

وفي نفس المجموعة تغلب فريق سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4 – 1 في نفس المجموعة.

وإليكم ترتيب المجموعة الأولى بعد مباريات السبت:

- سيمبا التنزاني 13 نقطة.
- الأهلي 8 نقاط
- فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط
- المريخ السوداني 2 نقطة.

بذلك يتأهل الأهلي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ك كـ"ثان" لمجموعته، بعدما حسم فريق سيمبا التنزاني صدارة المجموعة،قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات الإفريقي، ويواجه المارد الأحمر واحد من الثلاثي (صنداونز الجنوب إفريقي –الوداد المغربي – الترجي التونسي) بعد احتلالهم صدارة مجموعاتهم.

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