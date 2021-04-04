تصريح قديم يقرب هالاند من عملاق الكرة الإنجليزية

انضم نادي ليفربول الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفاد موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي، أن ليفربول وضع إيرلينج هالاند ضمن خططه، لضم المهاجم النرويجي صاحب الـ20 عامًا في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم هجوم الفريق.





وأوضح الموقع الانجليزي أن ليفربول يفتقد للمهاجم الكلاسيكي رقم 9، منذ رحيل سواريز ثم دانيل ستوريدج، وهو ما أجبر كلوب على تغيير خططه، والاعتماد على المهاجم الوهمي روبرتو فيرمينو، مع خطورة صلاح وماني بشكل أكبر.





ويريد ليفربول استغلال كلمات هالاند في الموسم الماضي قبل مواجهة سالزبورج فريقه السابق، عندما قال إيرلينج: "الآن حلم وأصبح حقيقة، أن ألعب هنا" في مباراة الفريقين على ملعب أنفيلد رود الخاص بفريق ليفربول، وذلك لحسم التعاقد معه.





ويحظى هالاند باهتمام العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.



