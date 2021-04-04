قرار حاسم من البدري قبل مواجهة أنجولا بتصفيات كأس العالم

استقر المدرب الوطني حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على إقامة مباراة ودية خلال فترة الاجندة الدولية المقرره بين 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل.





مباراة ودية لمنتخب مصر قبل مواجهة أنجولا بتصفيات المونديال





ويأتي قرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، قبل مواجهة منتخب أنجولا ضمن إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات مونديال قطر 2022.





ويبحث حسام البدري اختيار طرف المباراة الودية، حيث حدد مدرب الفراعنة المستوى الرابع بالنسبة للمنتخب المنافس من أجل الدفع ببعض اللاعبين الجدد وتجربة أكثر من طريقة لعب قبل مواجهة أنجولا.





ومن المقرر أن يستقر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على المنافس في المباراة الودية خلال الفترة المقبلة لمخاطبة مسؤولى اتحاد الكرة لتنظيم اللقاء.



