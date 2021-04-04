ميانمار تعلن مقتل 6 رجال شرطة في هجوم متظاهرين على مركز أمني

قتل 6 من رجال الشرطة في ميانمار، أحدهم انضم إلى حركة العصيان المدني وقاد هجوما استهدف مركزًا أمنيًا وسط البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وانضم الشرطي ثانغ هو جين (25 عاما)، إلى حركة العصيان المدني ضد حملة القمع العسكرية ضد المتظاهرين في ميانمار.

وبحسب موقع "ميانمار ناو"، قاد الشرطي الخميس الماضي الهجوم على مركز أمني في تامو، وهي بلدة في منطقة ساغاينغ وسط البلاد".

وأوضح الموقع أنه تم إلقاء 3 قنابل يدوية على المركز، ما أسفر عن مقتل 5 من ضباط الشرطة.

وأوضح الموقع، أن الشرطي المنشق كان القتيل السادس حيث أطلقت عليه قوات الأمن الرصاص وأردته قتيلا.

وكان عدد القتلى بصفوف المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار ارتفع إلى 550 قتيلا.