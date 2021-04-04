هكذا يظهر نجل خالد النبوي في مسلسل "الاختيار 2"

يُشارك الفنان الشاب نور النبوي نجل الفنان خالد النبوي، في السباق الرمضاني المقبل 2021 من مسلسل "الاختيار 2"، ويُجسد خلاله دور دور ضابط عمليات خاصة، والمسلسل يُعد أول تجربة درامية له.



مسلسل "الإختيار 2"، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.



مسلسل "الإختيار 2"، يتحدث عن بطولات الشرطة المصرية في محاولة تصديها للعمليات الإرهابية، كما يتناول المسلسل قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذي استشهد عام ٢٠١٣ على يد العناصر التكفيرية، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتي بمدينة نصر، فأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن وفاته.