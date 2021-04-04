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حالة الطقس اليوم الأحد 4-4-2021 في الإمارات

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:23 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 4-4-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يسود البلاد يوم غد الأحد طقس رطب صباحا على بعض المناطق الداخلية الشرقية والشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – مغبر غائم جزئيا أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر محملة بالغبار ومثيرة للرمال سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم / س و البحر يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي والموج يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.


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